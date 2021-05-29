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Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı - Son Dakika

Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı

29.05.2021 10:55

Müge Anlı'nın programında aranan Fatma Öz'ün canlı yayına çıkan sevgilisi tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Polis sorgulaması sonrasında hakim karşısına çıkartılan Bahri Maraşlı, hakim karşısında Öz'ün kafasına tek el ateş etmesinin ardından boş bir arazide taşlarla gömdüğünü söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı'da programına başvurarak canlı yayında çağrıda bulunmuştu.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı, Anlı'nın programından sonra intihara kalkıştı. Bahri Maraşlı, 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Maraşlı intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Maraşlı, cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

Fatma Öz'ü canice öldürülen Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin detaylarını anlattı

KAFASINA TEK EL ATEŞ ETMİŞ

Fatma Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden Maraşlı, olayı bilmelerine rağmen gizledikleri düşünülen M.F.A ve Y.D.O isimli kadın Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından Gürün Adliyesi'ne gönderildi. Maraşlı verdiği ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Evde tartıştığı Öz'ü konuşmak için aracına bindirdiğini belirten Maraşlı, şehitler tepesi yakınlarında Öz'ün kafasına tek el ateş ettiğini söyledi. Maraşlı daha sonra Öz'ü yeniden araca bindirip Kavak köyü yakınlarındaki boş bir arazide taşlarla gömdüğünü belitti.

Maraşlı ayrıca işlediği cinayeti M.F.A. ve Y.D.O. ile paylaştığını da ileri sürdü. Her iki kişi de Müge Anlı'nın programında Maraşlı'yı savunmuştu. Zanlı ve diğer iki kişi savcı ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılacak.

Fatma Öz'ü canice öldürülen Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin detaylarını anlattı
Fatma Öz

Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı
Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı

Müge Anlı, Fatma Öz, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
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