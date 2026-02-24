Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, sanık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARIM GİDERİLMİŞTİR"

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Hasret Doğan, 19 Şubat 2026'da mahkemeye sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirtti. Dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadelerine yer verildi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2023 yılında meydana gelen ve Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada Kınık, yeniden görülen yargılama sonucunda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmetmişti.

DAHA ÖNCE CEZAYA İSYAN ETMİŞTİ

Anne Hasret Doğan, Aralık 2025'te verilen karara sert tepki göstermiş ve "Bir canın bedeli iki yıl mı?" sözleriyle cezayı eleştirmişti. Şikayetinden vazgeçenleri de eleştiren istinaf yoluna başvuracaklarını belirten anne Doğan, "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara" ifadelerine yer vermişti.