Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

24.02.2026 13:09
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Aralık ayındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasına ''Bir canın bedeli bu mu?'' diyerek feryat eden anne Hasret Doğan, ''Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir'' diyerek şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, sanık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARIM GİDERİLMİŞTİR"

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Hasret Doğan, 19 Şubat 2026'da mahkemeye sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirtti. Dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadelerine yer verildi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2023 yılında meydana gelen ve Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada Kınık, yeniden görülen yargılama sonucunda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmetmişti.

DAHA ÖNCE CEZAYA İSYAN ETMİŞTİ

Anne Hasret Doğan, Aralık 2025'te verilen karara sert tepki göstermiş ve "Bir canın bedeli iki yıl mı?" sözleriyle cezayı eleştirmişti. Şikayetinden vazgeçenleri de eleştiren istinaf yoluna başvuracaklarını belirten anne Doğan, "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara" ifadelerine yer vermişti.

Gündem, Hukuk, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Engin Engo Engin Engo:
    PARA TÜRKİYE DE HERŞEYİ ÇÖZER =) BİZİM MİLLETİN KİŞİĞİ KALMADI MALESEF. 38 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    çadır parasıyla ödemişler :=) 3 1
  • Halil Batmaz Halil Batmaz:
    para sen nelere kadirsin 25 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    vay anam vay 24 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Annesinin MADDİ ve manevi sıkıntıları giderilmiş..!!!!? 19 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    devletin gücü evladıda unuttururmuş 16 1 Yanıtla
