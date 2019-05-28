Fayda Maçı: Kaiserslautern Vs. FC Bayern // Maç Özeti
2 saat önce
İyi bir sebep için: Berlin'deki kupa finalinden iki gün sonra, Bayern, Kaiserslautern'e karşı çıkan bir maçta 1-1 berabere kaldı. Futbol. Tükenmiş bir Fritz Walter Stadyumu'nda Hendrick Zuck, dokuzuncudaki üçüncü lig takımını 8 dakika sonra öne geçirdi. Robert Lewandowski son düdüğünden on dakika önce Niko Kovac'ın takımı için eşitledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
İyi bir sebep için: Berlin
'deki kupa finalinden iki gün sonra, Bayern, Kaiserslautern
'e karşı çıkan bir maçta 1-1 berabere kaldı. Futbol. Tükenmiş bir Fritz Walter
Stadyumu'nda Hendrick Zuck, dokuzuncudaki üçüncü lig takımını 8 dakika sonra öne geçirdi. Robert Lewandowski
son düdüğünden on dakika önce Niko Kovac'ın takımı için eşitledi.
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