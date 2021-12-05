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FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK - Son Dakika

FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK

05.12.2021 10:36

ANTALYA'dan yurtdışına ihraç edilen sebze ve meyveler, ilaç kalıntısı gerekçesiyle bazı ülkeler tarafından geri çevriliyor.

ANTALYA'dan yurtdışına ihraç edilen sebze ve meyveler, ilaç kalıntısı gerekçesiyle bazı ülkeler tarafından geri çevriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu mağduriyeti gidermek, kimyasal ilaç kullanımının önüne geçmek, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye destek olmak amacıyla yetiştirdikleri faydalı böcekleri üreticiye ücretsiz dağıttı.

Turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti Antalya'dan binlerce ton meyve ve sebze ihraç ediliyor. Bazı ülkeler, üzerinde kimyasal ilaç kalıntıları olduğu gerekçesiyle ürünleri geri gönderiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bitkisel üretimde kimyasal ilaçlar yerine insan ve çevre sağlığını korumak için çalışma başlattı. Turunçgil ve nar bahçeleri için biyoteknik ve biyolojik mücadeleye destek vermek amacıyla özel olarak üretilen patates ve balkabağı üzerinde faydalı böcekler yetiştiriliyor. Bu sayede üreticilere biyoteknik ve biyolojik mücadele hakkında eğitimler, yapışkan tuzaklar, feromon tuzakları ve faydalı böcek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 46 üreticiye örtü altında biyolojik mücadele eğitimi, çeşitli zararlılar için 15 bin sarı ve 5 bin mavi yapışkan olmak üzere toplamda 20 bin yapışkan tuzak, Akdeniz meyve sineği için 750 adet kendinden feromonlu zarf tipi tuzak ve turunçgil ile narda önemli zarara neden olan turunçgil unlu bitine karşı 150 bin predatör böcek, 300 bin parazitoit dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi ise üreticiye önemli gelir kaynağı olan turunçgiller ve narda kimyasal mücadeleye gerek kalmadan sadece faydalı böceklerle kimyasal kalıntı problemi yaşamadan kolayca ihracata gönderebilecekleri ürünler yetiştirmelerine katkı sağlamak.

AMAÇ İLAÇ KULLANIMINI AZALTMAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Yüksel Ziraat Mühendisi Dr. Saadet Tuğrul Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in biyolojik mücadele desteği projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Biyolojik mücadele için organik patates ürettiklerini, patatesin üzerinde de faydalı böcek yetiştirdiklerini belirten Ay, üreticilere de bu faydalı böcekleri dağıttıklarını söyledi. Saadet Tuğrul Ay, 'İlaç kullanımını azaltmak, bilinçli üretim gerçekleştirmek için çiftçilerimizi destekliyoruz. Çiftçilerimize faydalı olmak için yaklaşık 50 çiftçiye 150 bin predatör, 300 bin parazitoit böcek dağıttık. 150 dekar alana kendinden feromonlu, Akdeniz meyve sineğine yönelik biyoteknik mücadelemiz için feronom dağıttık. Örtüaltı tarımı desteklemek için de 20 bin adet yapışkan tuzak dağıttık. İlaç kullanımını ne kadar azaltabilirsek üretimde daha faydalı olabileceğiz" dedi.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI KORUNUYOR

Faydalı böcek sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet Özer ise turunçgilde ana zararlı olan unlu bitine karşı biyolojik mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Bunun için ana zararlıyı üretmeleri gerektiğini aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Ana zararlıyı üretmek için de çiftçimize ürettirmiş olduğumuz patatesleri alıp belli sıcaklık koşullarında saklayarak sürgün vermesini sağlıyoruz. Sürgün verilen patatesleri unlu bitine entegre ederek, zararı onaracak unlu biti üreterek faydalı böceklerimize veriyoruz. Zararlı böceği ürettikten sonra faydalı böceklerimizi onlar üzerinde çoğaltarak arazilerde çiftçilerimizle beraber kontrol eşliğinde salımını gerçekleştiriyoruz. Bu da insan ve çevre sağlığını koruyarak, kimyasal mücadelenin önüne geçerek, çiftçimize hem düşük maliyet hem de kalıntı değeri olmayan üretimleri gerçekleştiriyoruz. Yurtdışı ihracatında da kalıntı değeri olmadığı için katkı sağlıyor. Antalya tarımın merkezi konumunda. Yurtdışına ihracatta meyve ve sebze gönderiminde önemli bir yerde. Ama kalıntı değerleri nedeniyle gümrüklerde problemler yaşanmaktadır. Biz de bunun önüne geçebilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biyolojik ve biyoteknik mücadelede destek vererek kalıntı değerlerini düşürmeye çalışıyoruz."

FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK
FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK
FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK
FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kimyasal, Antalya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FAYDALI BÖCEKLE BİYOLOJİK MÜCADELEYE DESTEK - Son Dakika


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