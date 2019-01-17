Fazla yağışlar çeşmedeki su miktarını artırdı
Geçmiş yıllarda su doldurmak için Soğucak
çeşmesinde çok sıra beklediklerini belirten Kemal Telal, "Yağmur bu kış güzel yağıyor. Çeşmedeki su seviyesi 10 kat arttı" dedi
MUĞLA - Marmaris
son yılların en yağışlı kışlarından birini yaşıyor. Fazla yağış ilçede bulunan Soğucak çeşmesinde akan su miktarını yükseltti. Geçmiş yıllarda su doldurmak için çok sıra beklediklerini belirten Kemal Telal, "Yağmur bu kış güzel yağıyor. Çeşmedeki su seviyesi 10 kat arttı" dedi. Muğla
'nın Marmaris ilçesi son yılların en yağışlı kışını yaşıyor. Yağışla birlikte ilçede bulunan çeşmelerde akan su miktarında da artış yaşanıyor. İlçede yaşayanların su ihtiyaçlarını karşıladığı çeşmelerden biri olan Armutalan
Mahallesi'ndeki Soğucak Çeşmesi'nde akan su miktarında epey artış olduğu belirtildi. 17 yıldır ilçede yaşadığını ancak bu şekilde bir artışı gözlemlemediğini belirten Kemal Telal, "Yağmur güzel yağıyor. Çeşmedeki su seviyesi 10 kat arttı. Geçmiş yıllarda su doldururken çok sıra bekliyorduk. Şimdi çok sıra beklemiyoruz. Çeşme şelaleye dönmüş durumda" dedi.
Yağışlarla birlikte su miktarında artış olduğunu belirten İhsan Tanrıverdi ise, "Bu sene geçmiş yıllara göre fazla yağıştan dolayı su seviyesi baya yükseldi. Şu an iyi, geçen yıl su neredeyse kesilmek üzereydi" diye konuştu.
Artık su doldururken sıra beklemediklerini belirten Ramazan Kurmuş ise, "Geçen senelerde çeşme kuruma noktasına gelmişti. Fazla yağışlarla birlikte su seviyesi de baya yükseldi" dedi.