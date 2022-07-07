FBI'dan Çin'e hile ve teknoloji hırsızlığı suçlaması!

Batılı ülkelerin Çin ile olan teknolojik savaşında yeni bir perde aralandı. İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı (MI5) ve ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Çin'i hedef alan açıklamalarda bulundu. İki kurumun yetkililerinden gelen açıklamada, Çin'in teknolojik hileler ve hırsızlık yaptığını söyledi.

FBI: Çin, teknolojiyi hile ve hırsızlık yapmak için kullanıyor

MI5 Şefi Ken McCallum ve FBI Direktörü Chris Wray tarafından halka açık olarak gerçekleştirilen bir toplantıda, Çin'in fikri mülkiyetlere olan casusluğu ele alındı. "Made in China 2025" programının Batılı ülkeleri kopyalamak üzere kurulduğunu söyleyen yöneticiler, Çin'in yasadışı faaliyetler olmadan kendi teknolojisini üretemeyeceğini belirtti.

MI5 Şefi Ken McCallum'un açıklamasına göre son teknoloji, yapay zeka, ileri araştırma veya ürün geliştirme ile ilgilenen uzmanlar, mutlaka Çin hükümetinin radarına giriyor. "Eğer bu alanlarda patentiniz varsa, teknik bilginizin Çin Komünist Partisi için maddi açıdan ilgi çekicidir" dedi.

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FBI, Çin pazarında satış yapan Apple ve Tesla gibi Amerikan şirketlerin de tehlike altında olduğunu ifade etti. MI5 Şefi Ken McCallum, Batı'nın uzmanlığını, teknolojisini ve araştırmasını çalmak için onlarca yıldır büyük bir kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Çin hükümeti, siber teknolojileri büyük çapta hile ve hırsızlık yapmanın yolu olarak görüyor. Çin pazarında bir varlığınız varsa veya var olmaya çalışıyorsanız, düşündüğünüzden daha fazla ilgiye maruz kalacaksınız.

FBI Direktörü Chris Wray ise Çin'in yürüttüğü bilgisayar korsanlığı kampanyalarını ele aldı. Çoğu ülkenin siber gücünden bile daha kapsamlı bir korsanlık yürüttüğünü söyledi. Wray'e göre Çin hükümeti, siber teknolojileri hile ve dolandırıcılık olarak görüyor.

Hem ülkeleri hem de teknoloji şirketlerini Çin Komünist Partisi'ne karşı uyaran FBI, Çinli bilgisayar korsanlarının güvenlik duvarlarını atlamak için taktiklerini sürekli olarak geliştirdiğine dikkat çekti. Ancak bu açıklamalara sessiz kalmayan Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD'yi siber saldırı yapmakla suçladı.

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