FBI Direktörü Wray, Kongre saldırganlarını terörizmle suçladı - Son Dakika

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, ABD Senatosu Yargı Komitesi'ne verdiği ifadede, 6 Ocak tarihinde Kongre Binası'na düzenlenen saldırıyı ABD'nin eski Başkanı Donald Trump destekçilerinin gerçekleştirdiğini ve saldırganları terörizmle suçlayarak, "Şu ana kadar ANTİFA'ya veya aşırılık yanlısı anarşistlerin 6 Ocak ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt görmedik" dedi.

ABD'de 6 Ocak'ta düzenlenen kanlı Kongre baskının ardından konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray saldırıya ilişkin ABD Senatosu Yargı Komitesi'ne verdiği ifadede, Kongre'ye düzenlenen saldırıyı terörizm olarak değerlendirdi. Wray, "Bu kuşatma, açık ve basit şekilde bir suç davranışıydı. FBI olarak iç terörizm olarak gördüğümüz bir davranış" ifadelerini kullandı. İsyancıların aslında anti-faşist ANTİFA'ya mensup sahte Trump destekçileri olduğu iddiasına cevap veren Wray, "Şu ana kadar ANTİFA'ya veya aşırılık yanlısı anarşistlerin 6 Ocak ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadık. Bu, bakmadığımız ve bakmaya devam edeceğimiz anlamına gelmiyor, fakat şu ana kadar bunu görmedik" dedi.

"Bugüne kadar 270'den fazla kişiyi tutukladık"

FBI'ın aralarında aşırı sağ destekçileri ile çok sayıda beyaz üstünlükçünün de dahil olduğu 270'ten fazla şüpheliyi tutukladığını belirten Wray, "Bugüne kadar 270'den fazla kişiyi tutukladık. Neredeyse her gün daha fazla konunun tespit edildiği ve suçlandığı ortaklarımızdan olanları da dahil ettiğinizde tutuklananların sayısı 300'den fazla" ifadelerini kullandı.

Direktör Wray, "Şiddet nedeniyle tutukladığımız bireylere ulaşırken, farklı insanların motivasyonlarını daha iyi bir şekilde anlıyoruz. Fakat dediğim gibi kesinlikle milis şiddet içeren bu aşırılık, özellikle beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve bazı ırksal nedenli şiddet içeren aşırılık örneklerindendir" dedi.

FBI, Kongre Binası Polis memuru Brian Sicknick'in ölümü ile ilgili veya hem Cumhuriyetçi hem de Demokratik ulusal komitelerin karargahları dışında bulunan boru bombaları nedeniyle henüz herhangi bir şüpheliyi tutuklamadı.

Saldırının ardından aşırı sağcı grup Proud Boys'la bağlantılı en az 18 kişi ve Yemin Muhafızları olarak bilinen hükümet karşıtı milislere bağlı 9 kişi ise, Biden'ın başkan olmasını önlemek adına Kongre Binası'na saldırmak için komplo kurmak suçlandı. - WASHINGTON