FC Nantes Sezonun İlk 10 Golü
46 dakika önce
Abdoulaye Touré, Anthony Limbombe ve Emiliano Sala'dan grevler de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda FC Nantes'in ilk 10 golünü kontrol edin.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06
Abdoulaye Touré, Anthony Limbombe ve Emiliano Sala
'dan grevler de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda FC Nantes
'in ilk 10 golünü kontrol edin.
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