Son Dakika Haberleri: FC Nantes Sezonun İlk 10 Golü
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FC Nantes Sezonun İlk 10 Golü

46 dakika önce

Abdoulaye Touré, Anthony Limbombe ve Emiliano Sala'dan grevler de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda FC Nantes'in ilk 10 golünü kontrol edin.

Abdoulaye Touré, Anthony Limbombe ve Emiliano Sala'dan grevler de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda FC Nantes'in ilk 10 golünü kontrol edin.
FC Nantes Sezonun İlk 10 Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06 
Spor
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