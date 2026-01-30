Feci Kaza: 2 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
3. Sayfa

Feci Kaza: 2 Ölü, 11 Yaralı

Feci Kaza: 2 Ölü, 11 Yaralı
30.01.2026 13:02
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda 2 kişinin ölümü, 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki 79 AAF 544 plakalı tır, dönüş yapamayınca yolun ortasında kaldı. Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalıştı. Bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken daha sonrasında ise kazaya 7 araç daha karıştı.

Tır ile otomobil sürücüsü öldü, 11 kişi yaralandı

Zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile 27 HS 391 plakalı Hyundai marka otomobilde bulunan Ali İhsan Akdağ'ın (56) hayatını kaybettiği belirlendi, kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Nizip'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Otoyol 4 saat sonra trafiğe açıldı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 2 kişinin ölümü, 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve yoğun sisin hakim olduğu otoyolda trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Şanlıurfa, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Kaza, Son Dakika

