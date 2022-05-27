Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

27.05.2022 23:33

Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı Kırıkkale'de lastiği patlayan kamyonun kontrolden çıkması neticesinde karşı yola geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Lastiği patlayan kamyon karşı yoldaki tır ile çarpıştı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de lastiği patlayan kamyonun kontrolden çıkması neticesinde karşı yola geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden tır sürücüsünün oğlu ile kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 06 BLE 718 plakalı Tokat Erbaa Belediyesine ait yol süpürme kamyonunun lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri de aşarak karşı yönden gelen Veysi Çeçen idaresindeki 33 EEK 04 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bariyerlere saplanan tır sürücü Veysi Çeçen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan oğlu R.Ç. ile kamyon sürücüsü Mustafa A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Delice Belediyesi İtfaiye ekiplerince, tır sürücüsü Çeçen'in cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkartıldı. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından sürücünün cesedi hastane morguna götürüldü. Olay yerinde gelen Delice Kaymakamı Burak Akköz de kaza hakkında ilgili kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı. Kaza sebebiyle kapatılan kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması ve olay yerinden araçların kaldırılmasının ardından trafiğin akışı yeninden sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika


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