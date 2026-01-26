Fed'in Faiz Kararı Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fed'in Faiz Kararı Bekleniyor

26.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in bu hafta faizleri sabit tutması bekleniyor. Ekonomik veriler ve siyasi baskılar etkili olacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor.

Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini toplam 75 baz puan düşüren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026'nın ilk toplantısını 27-28 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Fed, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Jerome Powell'a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi baskılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek. Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed'in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de ekonomik veriler de ülke ekonomisinin güçlü büyüme performansı gösterdiğine, enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne, istihdam artışının ise yavaşladığına işaret ediyor.

İstihdam beklentilerin altında geldi

ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Böylelikle 2025 genelindeki toplam istihdam artışı 584 bin olarak kaydedildi. ABD'de işsizlik oranı da aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi de Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyürken 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme performansını göstermişti.

Fed Başkanı Powell'a suçlama

Jerome Powell, bu ay ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Cezai suçlamanın asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, her durumda, görevlerini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevine odaklanarak yerine getirdiğini ve bunu sürdüreceğini belirtmişti.

Analistler, Powell'a yönelik soruşturmanın Trump yönetiminin Fed'e faizleri düşürmesi için yaptığı baskının açık bir tırmanışı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Soruşturmanın bankanın bağımsızlığına doğrudan tehdit oluşturduğuna dair eleştiriler yapılırken eski Fed başkanları Janet Yellen, Ben Bernanke ve Alan Greenspan gibi isimlerin yanı sıra küresel merkez bankaları da Fed'in bağımsızlığının önemini vurguladı.

Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, yalnızca ABD piyasalarında değil, doların küresel rolü ve merkez bankacılığı normları açısından da yakından izlendi.

Yüksek Mahkeme'de Cook davası görüldü

ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasının ardından yasal süreç de devam etti.

Geçen hafta Yüksek Mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden alma girişimine yönelik davada, tarafların savunmalarını dinledi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, Başkan'ın tek başına belirlediği "haklı neden" eşiğinin "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Trump "faizleri düşürecek bir Fed başkanı" istiyor

Geçen yıl Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Fed'in para politikasını ve faizleri istediği kadar düşürmemesini eleştiren Trump, Powell'a yönelik de sık sık hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

Mayısta görev süresi dolacak Powell'ın yerine geçecek ismi yakında açıklayacağını kaydeden Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini belirtmişti. Trump, daha önce de "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." demişti.

Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh isimleri öne çıkıyor.

Trump, adaylar arasında ismi geçen Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ise Beyaz Saray'da tutmak istediğini söylüyor.

"Erken faiz indirimi için ilave baskı gerekiyor"

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdamın fiilen durgunlaştığına yönelik işaretler görüldüğünü belirterek, "K şekilli" toparlanmanın da ekonomideki kırılganlıklara dikkati çektiğini söyledi.

Enflasyon verilerinin tarifelerin fiyatlar üzerinde ilk aşamada korkulduğu kadar güçlü bir etki yaratmadığını gösterdiğini kaydeden Garvey, ancak bunun ileride fiyat artışlarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Garvey, "Temel görüşümüz 'Fed'in haziran ve eylül toplantılarında faiz indirimine gideceği' yönünde. Daha erken bir mart indirimi için bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik ilave bir baskı gerekiyor." dedi.

Olası mart faiz indiriminde FOMC'de çoğunluğun desteği için ocak ve şubat istihdamında arka arkaya düşüşler görülmesi gerekeceğini vurgulayan Garvey, "Bununla birlikte, bu yıl iki faiz indirimi daha olacağına dair inancımız devam ediyor. Para politikası halen biraz kısıtlayıcı ve büyüme sağlam olsa da istihdam verilerinin ivme kaybetmeye devam etme riski göz önüne alındığında, Fed'in politikayı nötr bir düzeye yaklaştırabilecek bir konumda olmasını bekliyoruz." diye konuştu

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'in Faiz Kararı Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:21:42. #7.11#
SON DAKİKA: Fed'in Faiz Kararı Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.