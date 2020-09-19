Fedakar öğretmenler fırçayı eline aldı köy okulunu boyadı - Son Dakika

Fedakar öğretmenler fırçayı eline aldı köy okulunu boyadı

Fedakar öğretmenler fırçayı eline aldı köy okulunu boyadı Minik öğrenciler için öğretmenler kolları sıvadı Sınıf öğretmeni Say: "Okulları açacağımız için heyecanlıyız" Okul Müdürü İnan: "Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız" Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Dipsizgöl köyünde ki...

Fedakar öğretmenler fırçayı eline aldı köy okulunu boyadı

Minik öğrenciler için öğretmenler kolları sıvadı

Sınıf öğretmeni Say: "Okulları açacağımız için heyecanlıyız"

Okul Müdürü İnan: "Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız"

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Dipsizgöl köyünde ki ilkokulda öğretmenler kolları sıvayarak okulda boyama çalışması yaptı. Sıralardan, okul duvarlarına, sosyal mesafe yazılarından direklere kadar öğretmenler minikler için boyama yaptı.

Korona virüs nedeni ile uzun bir süredir okullardan uzak kalan öğrenciler Pazartesi günü itibari ile yüz yüze eğitim sürecine başlayacak. Bu nedenle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde ki ilkokulda da salgın sonrası tüm hazırlıklar yapıldı. Öğretmenler öğrencilerini karşılayacak olmanın verdiği heyecan ile okulda da yenileme yaptı. 4 sınıfın olduğu okulda her bir sınıfta sıralar rengarenk boyandı. Mavi, Kırmızı, Sarı ve Yeşil renge boyanan sıraların dışında öğretmenler, öğrenciler için sosyal mesafe alanlarında da hazırlık yaptı. Eline fırça alan öğretmenler okulun kapısından duvarlarına, bayrak direklerinden sosyal mesafe alanlarına kadar boyama yaptı. Öğrencilerin kullanımına hazırlamak için yoğun bir çaba sarf eden öğretmenler okulu 21 Eylül'e hazırlayarak öğrencilerini beklemeye başladı.

"Okulları açacağımız için heyecanlıyız"

Okulda sınıf öğretmenliği yapan Dicle Say, uzun bir süre sonra öğrencilerle buluşacak olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek," Öğrencilerimizin sosyal mesafeli sıralara girebilmeleri için dairelerimizi boyuyoruz. Pazartesi günü okulları açacağız inşallah. Onun heyecanını yaşıyoruz. Sınıflarımız içindeki sıralarımızı boyadık. Okul içerisinde hijyen, sosyal mesafe yazılarımızı, çocuklarımızın hangi kurallara uyması gerektiğini gösteren yazıları hazırladık. Onlara en güvenli şekilde okulumuzu açabilmek için bütün elimizden gelen her imkanı sağladık onlara. Heyecanlıyız çünkü çok uzun zaman oldu. Bu kadar hiç öğrencilerden uzak kalmamıştık. Masaları boyuyoruz, bunları ben öğrencilerimin olduğu gruba atıyorum. Dışarıdaki daireleri boyuyorum gruptan atıyorum çok seviniyorlar çok heyecanlanıyorlar.

"Bu süreç iki taraf içinde ders oldu"

Bu süreç iki taraf içinde bir ders oldu. Çünkü öğrenciler okula gelmekten genel olarak şikayetçi olan taraftı. Biz onların yaramazlıklarından enerjilerinden şikayetçi olan taraftık. Bu süreç her iki taraf içinde iyi bir ders oldu. Onlarsız okul olmayacağını, onlarda sürekli evde ve sokakta vakit geçiremeyeceklerini anladıkları bir süreç oldu. Pazartesi günü için çok heyecanlıyız. Onlarda çok heyecanlı çok sevinçliler. İnşallah bu süreci tamamlarız güvenli bir şekilde ve okullarımızı sürekli açarız" dedi.

"Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız"

Okul Müdürü Atalay İnan, okulda çeşitli hazırlıklar yaptıklarını öğretmenler ile birlikte sınıflarda ki sıralardan okul bahçesinde ki sosyal mesafeli alanlara kadar boyama yaptıklarını belirterek, öğrencileri beklediklerini belirtti. İnan: " Pazartesi günü inşallah yüz yüze eğitim başlayacak. Onun için okulumuzu en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Sıralarımızı boyadık. Kapılarımız boyanıyor. Çocuklara mesafeli olacak şekilde okul bahçesinde dairelerimiz çizildi. En güzel hijyenik bir şekilde çocuklarımızı Pazartesi ilk ders zilinde çalarak, uzun zamandır çalmayan zilimizi çalarak gerekirse camiden de bir yayın yaptıracağım okul zilini en güzel şekilde çocuklarımızı bekliyoruz. 16 Mart'tan bu güne kadar okullar kapalıydı. Okullar mahsun kaldı, öğrencisiz kaldı. O cıvıl cıvıl sesleri çok özledik. Baya bir mahsunlaşacağız Pazartesi günü. Ama biz her anlamıyla hazırız" dedi.

Öğretmenler, Pazartesi günü açılacak okul öncesinde hafta sonları da okulda boyama çalışmaları yaparak öğrencilere güzel bir sürpriz yapmayı hedefliyor.

Fedakar öğretmenler fırçayı eline aldı köy okulunu boyadı

Pazartesi, Kaynaşlı, Düzce, Okul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fedakar öğretmenler fırçayı eline aldı köy okulunu boyadı - Son Dakika

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