FELÇLİ EŞİ RAHAT DIŞARI ÇIKSIN DİYE VİNÇ SİSTEMLİ ASANSÖR YAPTIRDI - Son Dakika

ADANA'da yaşayan Cumali Tursunefe (68), omuriliğinden felçli 48 yıllık eşi Halime Tursunefe'nin (66) ikinci kattaki evlerine rahatça girip çıkması için vinç sistemiyle asansör yaptırdı.

Boyacı ustası Cumali Tursunefe'nin eşi 3 çocuk annesi Halime Tursunefe, 35 yıl önce kiracı olarak oturduğu binada merdiven dairesini temizlemek isterken dengesini kaybederek düştü. Omuriliği zedelenen Tursunefe, 2,5 ay Ankara'da tedavi görmesine rağmen engelli kaldı. Yüzde 90 engeli bulunan ve ayakları tutmayan Tursunefe, yıllar sonra Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'ndeki kendi evlerine taşındı. Evin 2'nci katında oturan Tursunefe, ayaklarının tutmaması nedeniyle evden dışarı çıkamaz oldu.

Yıllarca sadece balkonda vakit geçiren eşine üzülen Cumali Tursunefe, bir arkadaşının tavsiyesi ile evinin dışına vinç sistemiyle çalışan açık kabinli, uzaktan kumandalı asansör yaptırdı. Yaklaşık 5 bin liraya mal olan asansör sayesinde hayatı daha da kolaylaşan Halime Tursunefe, evine rahatça girip çıkmaya başladı.

'ASANSÖR YAPTIRDIĞIMA EŞİM ÇOK SEVİNDİ'

Cumali Tursunefe, eşinin evlerine giriş çıkışta problem yaşamasına çok üzüldüğünü söyledi. Bakımlarını sürekli yaptırdığı asansör sayesinde eşinin güvenli şekilde eve girip çıktığını kaydeden Tursunefe, "Asansör yaptırdığımda eşim çok sevindi. Yıllardır hayatımız bu şekilde geçiyor" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYESİ KIRILDI

Halime Tursunefe ise çok zor dönemler geçirdiğini ve şu an ayaklarında hiçbir hissin bulunmadığını kaydetti. Eşinin asansör jestine çok sevindiğini ancak son zamanlarda bir talihsizlik daha yaşadığını anlatan Tursunefe, "Asansör hayatımı çok kolaylaştırdı. Dışarı çıktığımda tekerlekli sandalyeyle geziyordum ama sandalyem de kırıldı. O yüzden artık dışarı çıkamıyorum veya normal sandalyeleri yürüteç olarak kullanıyorum" diye konuştu.