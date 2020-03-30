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Felipe Melo'dan Galatasaray ve Türkiye itirafı!
6 saat önce
Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'da TYC Sport'a röportaj verdi.
Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'da TYC Sport'a röportaj verdi.
Türkiye'deki anılarını anlatan Melo, "Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü benim gibi deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak fırlatmışlardı. Bozuk para attıklarını da hatırlıyorum. Kafanızı yerden kaldıramazdınız. Yine de Türkiye'yi ve Galatasaray'ı gerçekten çok seviyorum." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:37
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