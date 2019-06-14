Son Dakika Haberleri: Fen İşleri müdürlüğü ekiplerinde durmak yok
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Fen İşleri müdürlüğü ekiplerinde durmak yok

3 saat önce

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol açma, genişletme , parke taşı tamir, park ve çevre düzenleme, asfaltlama çalışmaları ve ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Fen İşleri müdürlüğü ekiplerinde durmak yok, System.String[]

Seydişehir Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yoğunbir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park-bahçe çalışmalarını bütün mahallelere yayarak Seydişehir'in her mahallesini şantiye alanına çevirdi.

Şehrin muhtelif mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park-bahçe çalışmaları ve ilaçlamagibi altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2019 yılı içerisinde programa alınan altyapıçalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Başkan Tutal;" Hizmetlerimizi vatandaşlarımızdan gelentalepler doğrultusunda yapmaktayız. Halkımızdan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Asfalt çalışmamız ile birlikte, eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, park ve yeşil alan düzenleme ,ayrıca ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde sürmekte. Ekiplerimiz her mahallemizi şantiye alanına çevirerek, Seydişehir için ve hemşehrilerimiz için çalışıyor "dedi.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDE DURMAK YOK

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol açma, genişletme , parke taşı tamir, park ve çevre düzenleme, asfaltlama çalışmaları ve ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Seydişehir Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yoğunbir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park-bahçe çalışmalarını bütün mahallelere yayarak Seydişehir'in her mahallesini şantiye alanına çevirdi.

Şehrin muhtelif mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, park-bahçe çalışmaları ve ilaçlamagibi altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2019 yılı içerisinde programa alınan altyapıçalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Başkan Tutal;" Hizmetlerimizi vatandaşlarımızdan gelentalepler doğrultusunda yapmaktayız. Halkımızdan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Asfalt çalışmamız ile birlikte, eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, park ve yeşil alan düzenleme ,ayrıca ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde sürmekte. Ekiplerimiz her mahallemizi şantiye alanına çevirerek, Seydişehir için ve hemşehrilerimiz için çalışıyor "dedi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:53 Kaynak: Bültenler
Mehmet Tutal, Seydişehir, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel
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