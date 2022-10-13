Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği - Son Dakika
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Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

13.10.2022 10:30
Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 31 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanındaki programlara kayıtlı 5 bin 447 öğrenciye, 26 milyon 785 bin lira uygulamalı iş yeri desteği eğitim ücreti aktarıldığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 31 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanındaki programlara kayıtlı 5 bin 447 öğrenciye, 26 milyon 785 bin lira uygulamalı iş yeri desteği eğitim ücreti aktarıldığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla verilen desteğin bahar dönemine ait ödemelerinin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu desteklerin, öğrencilerin iş becerisinin artırılmasını, iş piyasasını tanımalarını, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve iş yeri eğitiminin artırılması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulandı.

Buna göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemi için 31 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanındaki lisans programlarından birine kayıtlı sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan ve en az yüzde 80 devam durumunu sağlayan 5 bin 447 öğrenciye 26 milyon 785 bin 680 lira uygulamalı iş yeri eğitim ücreti aktarıldı.

İŞKUR'un katkısıyla uygulamalı iş yeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar öğrencilere para ödemesi yapıldı.

Böylece, 8 dönemlik eğitimlerinin 1 dönemini uygulamalı iş yeri eğitimi kapsamında Ar-Ge merkezinde ya da sanayi kuruluşunda tamamlayan ve 80 iş günü iş yerine giden bir öğrenci 5 bin 412 lira almaya hak kazandı.

Desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler sırasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (1059 öğrenci), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (535 öğrenci), Gaziantep Üniversitesi (469 öğrenci), Gazi Üniversitesi (363 öğrenci) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (323 öğrenci) oldu.

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Kaynak: AA

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