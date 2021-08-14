Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi - Son Dakika

Ayin dolayısıyla ziyarete kapatılacak manastır, saat 13.30'ten itibaren yeniden açılacak.

Maçka ilçesindeki Karadağlar 'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde " Meryem Ana 'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta düzenlenecek ayini Bartholomeos yönetecek.

Fener Rum Patriği, gazetecilerle de selamlaşarak, "Trabzon'a hoş geldiniz, nasılsınız?" şeklindeki soru üzerine, "Hamdolsun Trabzon'da her zaman iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos , Türkiye 'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda yarın 8'inci kez düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon 'a geldi.

İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur