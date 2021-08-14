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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi

14.08.2021 14:08

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda yarın 8'inci kez düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon'a geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda yarın 8'inci kez düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon'a geldi.

Bartholomeos, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.

Fener Rum Patriği, gazetecilerle de selamlaşarak, "Trabzon'a hoş geldiniz, nasılsınız?" şeklindeki soru üzerine, "Hamdolsun Trabzon'da her zaman iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta düzenlenecek ayini Bartholomeos yönetecek.

Manastırda ana kaya kilisesinin ön tarafındaki iç avluda 09.00-12.30 arasında gerçekleştirilecek ayine Ortodoks ve Katolik cemaatlerinden 115 kişinin katılması bekleniyor.

Ayin dolayısıyla ziyarete kapatılacak manastır, saat 13.30'ten itibaren yeniden açılacak.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra restorasyon dolayısıyla 4 yıl ara verilen ayinler yeniden başlamıştı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi

Bartholomeos, Fenerbahçe, Trabzon, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'ndaki ayini yönetmek için Trabzon'a geldi - Son Dakika


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