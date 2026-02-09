Fenerbahçe 3-1 Galibiyetle 13 Final Maçına Hazır

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Maçtan memnunuz. 13 maçımız kaldı, 13'ü de final. Seçilmeden önce de söyledik, seçimi kazandıktan sonra da söyledik, en iyi takım, en iyi futbolcu, en iyi hoca bizde. Bunu hep söyledim. Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Transferi hep beraber yaptık" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final niteliğinde 13 maçları kaldığını belirten Başkan Sadettin Saran, "Maçtan memnunuz. 13 maçımız kaldı, 13'ü de final. Seçilmeden önce de söyledik, seçimi kazandıktan sonra da söyledik, en iyi takım, en iyi futbolcu, en iyi hoca bizde. Bunu hep söyledim. Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımızda karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı" ifadelerini kullandı

'BİZİM İŞİMİZ SAHA İÇİ'

Saha dışına çıkmak istemediklerini ve saha içinde kalmak istediklerini dile getiren Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum, ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi" şeklinde konuştu.

Başkan Saran, yeni transfer N'Golo Kante'nin performansının sorulması üzerine ise "Kante'yi iyi buldum" cevabını verdi.