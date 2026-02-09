Fenerbahçe 3-1 Gençlerbirliği'ni Geçti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49 yaparken, Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip Natura Dünyası Gençlerbirliği ise "Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Miğmaroğlu, Koita" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, 15'inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Talisca'nın şutu Zuzek'ten sekerek tekrar Talisca'ya geldi. Bu kez Talisca'dan seken top Zuzek'in eline geldi. Önce oyunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi. 16'ncı dakikada penaltıyı kullanan Talisca, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 27'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun topuk pasıyla ceza sahası yayında buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Sarı-lacivertliler, 33'üncü dakikada 3'üncü golü buldu. Talisca'nın pasıyla buluştuktan sonra sol taraftan ceza sahasına giren Mert Müldür pasını içerdeki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Kerem'in şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, 55'inci dakikada farkı 2'ye indirdi. Göktan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Metehan, topu kafayla kale alanına çevirdi. Ederson'un tokatladığı topu önünde bulan Koita, kale önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1. 77'nci dakikada Musaba'nın sol taraftan ortasında savunmadan seken top Asensio'ya geldi. Asensio'nun ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top sağ direkten oyun alanına geri döndü. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KANTE İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Natura Dünyası Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki orta saha, 62 dakika sahada kaldı. 62'nci dakikada Kante'nin yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

SIDIKI CHERIF, 82'NCİ DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Sarı-lacivertli ekibin Fransa ekibi Angers'tan transfer ettiği Sidiki Cherif, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçına yedek kulübesinde başladı. 19 yaşındaki Cherif, 82'nci dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.