Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi

10.04.2022 22:30
Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 4 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 4 maç sonra kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018'de 0-0 ve 2019'da 1-1 berabere kalmış, 2020'de 3-1 ve 2021'de de rakibine 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Galatasaray, 4 maçtır Kadıköy'de yenilmiyor Galatasaray, 4 maçtır Kadıköy'de yenilmiyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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