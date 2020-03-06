Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını... - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını...
7 saat önce
Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. - İSTANBUL
Son Dakika Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez