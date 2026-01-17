Fenerbahçe Alanya'ya Gidiyor - Son Dakika
Fenerbahçe Alanya'ya Gidiyor

Fenerbahçe Alanya\'ya Gidiyor
17.01.2026 18:18
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için kamp kadrosu belli oldu, bazı oyuncular kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Levent Mercan, Sebastian Szymanski kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Alanya'ya hareket eden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Youssef En-Nesyri yer almadı. Nelson Semedo ile Edson Alvarez ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
