Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını, bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını, bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde milli takımlarda forma giyen oyuncuların katılmadığı idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Spor
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