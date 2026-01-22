Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Yenildi

22.01.2026 23:16
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olarak evinde ilk yenilgisini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı. Üst üste tehlikeli ataklar geliştiren konuk ekip, 25. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Aston Villa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 56. dakikadaki değişikliklerin ardından rakip kalede üst üste pozisyonlara girdi. Ofsayt nedeniyle golü geçerli sayılmayan sarı-lacivertliler, skor üretemedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla 11 puanda kalan sarı-lacivertliler, turu son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda Romanya'nın FCSB ekibiyle karşılaşacak.

Skriniar cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesinde 2 sarı kartı bulunan ve sınırda yer alan Skriniar, 88. dakikada gördüğü kartla 3 sarı karta ulaştı.

Tecrübeli stoper, FCSB maçında forma giyemeyecek.

Gol VAR'dan döndü

Aston Villa'nın ağlara gönderdiği top, VAR kararıyla gol değeri kazanmadı.

Maçın 65. dakikasında yaşanan pozisyonda İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Hakem Luis Godinho, orta noktayı gösterirken VAR'dan gelen karar neticesinde golü iptal etti.

Evinde ilk mağlubiyet

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında evinde ilk yenilgisini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord ve Benfica ile karşılaşan sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisini mağlup ederken Portekiz ekibiyle berabere kaldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Nice ve Stutgart'ı yendi, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk yenilgisini ise Aston Villa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

