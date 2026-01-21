Fenerbahçe Aston Villa'ya Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown idmanda yer almazken, iyileşen Sebastian Szymanski takımla birlikte çalıştı. Fas Milli Takımı'yla final oynayan ve izinli olan Youssef En-Nesyri de idmanda yer almayan bir diğer oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 4 günlük iznin ardından takıma katılacak.

Antrenman öncesinde salonda yapılan toplantıda doğum günü kutlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio için takım arkadaşları saha içinde tünel oluşturarak, oyuncuya bir kutlama daha yaptı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.

Antrenmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi, yarın Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.