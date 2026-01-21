Fenerbahçe Aston Villa'ya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Aston Villa'ya Hazır

21.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Aston Villa ile yarın oynanacak maç öncesi son antrenmanını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown idmanda yer almazken, iyileşen Sebastian Szymanski takımla birlikte çalıştı. Fas Milli Takımı'yla final oynayan ve izinli olan Youssef En-Nesyri de idmanda yer almayan bir diğer oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 4 günlük iznin ardından takıma katılacak.

Antrenman öncesinde salonda yapılan toplantıda doğum günü kutlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio için takım arkadaşları saha içinde tünel oluşturarak, oyuncuya bir kutlama daha yaptı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.

Antrenmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi, yarın Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Aston Villa'ya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:26:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Aston Villa'ya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.