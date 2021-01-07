Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu.

Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde ise Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Genç teknik adam forvette ise Kasımpaşa maçındaki gibi Mame Thiam'ı görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız ve Eyüp Akcan yer aldı.

Erol Bulut, eski takımına karşı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı.

Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe'den önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Mert Hakan yedek başladı

Fenerbahçe'de son dönemde etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başladı.

Ligde son 5 maça ilk 11'de başlayan ve bu süreçte taraftarın beğenisini kazanan Mert Hakan, Aytemiz Alanyaspor maçında ise Erol Bulut tarafından kulübeye çekildi.

Sadık stopere geçti

Fenerbahçe'de geçen haftaki Kasımpaşa maçına sol bekte başlayan Sadık, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kendi pozisyonuna geçti.

Kasımpaşa maçında Caner Erkin ve Filip Novak'ın yokluğunda sol bekte görevlendirilen ve etkili bir performansa imza atan Sadık, bu maçta ise stopere döndü.

Gökhan ve Sosa kadroda yer almadı

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Jose Sosa riske edilmedi.

Hafta içinde sakatlıkları bulunan ancak buna rağmen Kasımpaşa karşısında kadroda dahil edilen iki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Filip Novak, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Jose Sosa'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almadı.