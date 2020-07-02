Fenerbahçe, Barcelona'dan iki yıldız adayını kiralıyor! Moussa Wague ve Jean-Clair Todiba... - Son Dakika

Fenerbahçe, Barcelona'dan iki yıldız adayını kiralıyor! Moussa Wague ve Jean-Clair Todiba...

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerinde ağırlığı yerli oyunculara verdi.

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Fenerbahçe, yeni sezon transferlerinde ağırlığı yerli oyunculara verdi. Mert Hakan Yandaş ile söz kesildi, Caner Erkin ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi.


Fenerbahçe, yabancı transferinde ise genç, kendini kanıtlamak isteyen ve başarıya aç isimleri gündemine aldı. Bunların başında Barcelona'nın iki genç yeteneği var: Jean-Clair Todiba ve Moussa Wague...


İyi ilişkileri kullanma zamanı


Ali Koç, Barcelona ile yakın ilişkileri olmasına rağmen başkan olduğundan beri bunu kullanamadı. İspanyol devinden hiç transfer yapmadı. Koç, görevindeki son senesine girerken, Barça'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İspanyol devi, her iki oyuncuyu da kiralık olarak göndermeye hazır. Ancak tek şartları, belli bir süre forma giyme garantisi verilmesi.


Teknik bir stoper


Savunmanın göbeğinde oynayan To dibo, sezonun ikinci yarısını Schalke'd e kiralık olarak geçirdi. Barcelona'n ın 20 yaşındaki oyuncudan beklentileri büyük. Ancak savunmada Pique, Langlez ve Umtiti'ye sahip olan Barça, To dibo'yu gelişimini sürdürmesi için kiralamak istiyor.


Genç yıldız, yüksek tekniği ve fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Sağ bekte görev yapan Moussa Wague de geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu süratli ve hücuma çıkmayı seviyor. Semedo ve Sergi Roberto ile rekabete girmesi zor olan Wague'nin de yeniden kiralanması bekleniyor. (Fanatik)


Fenerbahçe, Barcelona, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:06 

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Barcelona'dan iki yıldız adayını kiralıyor! Moussa Wague ve Jean-Clair Todiba... - Son Dakika Spor
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