Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında
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Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında

33 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, yarın forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.

Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

Ersun Yanal'la ilk peşinde

Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti.

Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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