Fenerbahçe Başkanı Çocuklarla Buluştu

06.01.2026 14:22
Başkan Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle projeler hakkında sohbet etti ve çanta dağıttı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Başkan Saran, yönetim kurulu üyeleriyle "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, daha sonra Fenerbahçe forması imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Başkan Saran, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Etkinlik, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

