Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Barcelona ile 21. randevuda
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Barcelona ile 21. randevuda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, Barcelona ile 21. randevuda

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Barcelona ile 21. kez mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko, Barcelona ile 21. randevuda, System.String[]

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Barcelona ile 21. kez mücadele edecek.


THY Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Euroleague'de geride kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip 6 mağlubiyet 2 galibiyet ile 15. sırada bulunurken, İspanyol temsilcisi ise aldığı 6 galibiyet 2 mağlubiyet sonucu 3. sırada yer alıyor.


Barça ile 21. randevu


Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile yarın oynayacağı maçla 21. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Daha önce oynanan 20 müsabakada Fenerbahçe 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, Barcelona ise 11 mücadelede kazanan taraf oldu.


En skorer oyuncular


Fenerbahçe, THY Euroleague'de 8. hafta itibariyle 73.12 sayı ortalaması ile mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerin en fazla sayı üreten oyuncusu ise 20.9'luk ortalama ile Nando de Colo ön plana çıkıyor. Barcelona da geride kalan 8 haftada 82.37'lik sayı ortalaması elde etti. Bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 19.1'lik ortalama ile takımına katkı veren Nikola Mirotic. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Barcelona, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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