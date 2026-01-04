Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 101-87'lik skorla mağlup etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Beşiktaş: Jonah Mathews 12, Devon Dotson 13, Vitto Brown 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 5, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 17, Anthony Brown 5, Brynton Lemar 7, Canberk Kuş 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Fenerbahçe: Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Talen Horton Tucker 27, Khem Birch 2, Wade Baldwin 14, Mikael Jantunen 6, Metecan Birsen 11, Brandon Boston 7, Devon Hall 13, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 24-23 (Beşiktaş lehine)
Devre: 47-48 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 82-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.