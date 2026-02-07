Fenerbahçe Beko Liderliğini Korudu

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 27. haftanın ardından son şampiyon Fenerbahçe Beko, bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, 26. haftada İspanya ekibi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yenerken, 27. haftada ise konuk olduğu Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 92-90 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, kötü gidişe son verdi

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan lacivert-beyazlı takım, çift maç haftasını 2'de 2 ile geçti.

Anadolu Efes, 26. haftada konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 107-90 üstünlük kurarak Avrupa Ligi'nde 9 maç sonra kazanmayı başardı.

Lacivert-beyazlılar, 27. haftada ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 92-82 yendi ve bu sezon EuroLeague'de ikinci kez sahadan peş peşe galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 19'undan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, 19. basamakta yer aldı.

Panathinaikos sahasında kazandı, deplasmanda mağlup oldu

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, çift maç haftasında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Yunanistan temsilcisi, 26. haftada ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 82-81 mağlup etti.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Panathinaikos, 27. haftada ise Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 78-62 yenildi.

EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Panathinaikos AKTOR, geride kalan 27 haftada 16 galibiyet ve 11 yenilgi sonucunda averajla 8. sırada bulunuyor.

Sonuçlar

Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. ve 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

26. hafta:

Dubai Basketbol-Olympiakos: 108-98

Anadolu Efes-Valencia Basket: 107-90

Zalgiris-Monaco: 104-87

Kızılyıldız-Hapoel IBI: 87-75

Maccabi Rapyd-Partizan: 95-93

Panathinaikos AKTOR-Real Madrid: 82-81

Bayern Münih-Paris Basketbol: 81-75

Barcelona-Fenerbahçe Beko: 78-82

EA7 Emporio Armani Milan-Kosner Baskonia: 109-89

Virtus Bologna-LDLC ASVEL: 70-80

27. hafta:

Dubai Basketbol-Real Madrid: 93-85

Hapoel IBI-Valencia Basket: 99-104

Partizan-Panathinaikos AKTOR: 78-62

Bayern Münih-Monaco: 91-82

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko: 90-92

Anadolu Efes-Zalgiris: 92-82

LDLC ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan: 76-77

Kızılyıldız-Maccabi Rapyd: 82-83

Olympiakos-Virtus Bologna: 109-77

Kosner Baskonia-Barcelona: 91-97

Puan durumu

EuroLeague'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G M A Y AV. 1-Fenerbahçe Beko 26 19 7 2144 2056 88 2-Olympiakos 26 17 9 2335 2162 173 3-Valencia Basket 27 17 10 2434 2334 100 4-Barcelona 27 17 10 2304 2264 40 5-Hapoel IBI 26 16 10 2225 2124 101 6-Real Madrid 27 16 11 2364 2258 106 7-Kızılyıldız 27 16 11 2347 2300 47 8-Panathinaikos AKTOR 27 16 11 2302 2255 47 9-Zalgiris 27 15 12 2390 2248 142 10-Monaco 27 15 12 2423 2298 125 11-EA7 Emporio Armani Milan 27 14 13 2287 2295 -8 12-Dubai Basketbol 27 13 14 2347 2375 -28 13-Virtus Bologna 27 12 15 2217 2273 -56 14-Maccabi Rapyd 27 12 15 2384 2452 -68 15-Bayern Münih 27 12 15 2158 2232 -74 16-Kosner Baskonia 27 9 18 2326 2429 -103 17-Partizan 27 9 18 2153 2376 -223 18-Paris Basketbol 26 8 18 2317 2400 -83 19-Anadolu Efes 27 8 19 2114 2237 -123 20-LDLC ASVEL 27 7 20 2100 2303 -203

