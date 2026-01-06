Fenerbahçe Beko, Olympiacos\'u 88-80 yendi

İSTANBUL,

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Sergio Silva

FENERBAHÇE BEKO: Horton-Tucker 17, Baldwin 17, Boston Jr. 14, Melli 11, Hall 10, Biberovic 8, Colson 5, Silva 4, Birch 2.

OLYMPİAKOS: Vezenkov 24, Dorsey 15, Hall 16, Walkup 2, Fournier 15, Morris 2, Peters 4, Antetokounmpo 2, Papanikolaou, Larentzakis.

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-62

Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 20'nci haftasında konuk ettiği Olympiacos'u 88-80 skorla mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı 88-80 kazanan sarı-lacivertliler, üst üste dördüncü ve toplamda 13'üncü galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Horton-Tucker ve Wade Baldwin 17'şer sayıyla öne çıktı. Olympiacos'ta ise Vezenkov, 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.