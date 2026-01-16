Fenerbahçe Beko, Valencia'yı 82-79 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko, Valencia'yı 82-79 yendi

Fenerbahçe Beko, Valencia\'yı 82-79 yendi
16.01.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 22. haftasında Valencia'yı 82-79 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Marcin Kowalski

FENERBAHÇE BEKO: de Colo 16, Melli 12, Baldwin 11, Boston Jr. 11, Hall 10, Horton-Tucker 10, Biberovic 7, Birch 3, Jantunen 2.

VALENCİA BASKET: B. Badio 6, K. Taylor 13, J. Puerto 8, N. Reuvers 17, J. Pradilla 13, J. Montero 14, O. Moore 7, Thompson 1, N. Sako, D. M. Costello, S. de Larrea, B. Anahtar.

1'İNCİ PERİYOT: 28-20

DEVRE: 45-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-58

Fenerbahçe Beko EuroLeague 22'nci haftasında konuk ettiği Valencia Basket'i 82-79 skorla mağlup etti. Bu skorla sarı-lacivertliler 14'üncü galibiyetine imza attı. Mücadeleyi başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri salonda takip etti.

Fenerbahçe Beko ile Valencia, EuroLeague'in 22'nci haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 28-20 üstünlükle tamamladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada hücumda ritmini erken bulan Fenerbahçe Beko, atışlardaki isabet oranıyla kontrolü eline aldı.

İlk periyottaki üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmada sertliğini artırırken hücumda dengeli bir oyun ortaya koydu ve sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 45-34 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta Valencia'nın farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 66-58 önde girdi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 82-79 skorla galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, 18 Ocak Pazar günü Tofaş'ı konuk edecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Valencia'yı 82-79 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 00:04:15. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Valencia'yı 82-79 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.