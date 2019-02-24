Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisine Hazır
48 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş
'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:26 Kaynak: AA
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