Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Yendi
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Yendi

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı\'yı 1-0 Yendi
14.01.2026 22:44
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Mert Müldür'ün pasında topla buluşan Talisca, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında Nene, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakında direğe çarpıp oyun alanında kaldı.

78. dakikada Mustafa Kaçan'ın pasında topla buluşan Arif Emre Eren, ceza yayı üzerinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Fred'in pasında Talisca, rakiplerini geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+5. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içinde Nene topu Talisca'ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman, pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Ali Eren İyican (Göktan Işılak dk. 66), Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş (Barış Zeren dk. 46), Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz (Arif Emre Eren dk. 66), Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı (Emre Burgaz dk. 55 (Emre Can Yeşilöz dk. 71))

Yedekler: Muhammed Fatih Yeniay, Emir Terzi, Yiğit İfet Has,, Mustafa Arda Akkaş, Ali Keten

Teknik Direktör: Efe İnanç

Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek (Guendouzi dk. 63), Szymanski, Talisca, Musaba (Mert Müldür dk. 23), Duran (Alaettin Ekici dk. 90)

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Bartuğ Elmaz, Kamil Efe Üregen, Ercüment Sancaklı, Selahattin Sevim

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Talisca (dk. 82) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Alhan Kurtoğlu, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Mert Müldür (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Yendi - Son Dakika
