Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor
30.05.2021 22:37
Yeni sezonda tek odak noktası şampiyonluk olan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınına göre, sarı-lacivertliler bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçiyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Cengiz Ünder. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
SON KARARI JOSE MOURINHO VERECEK
Leicester City'de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.
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