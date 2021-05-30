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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor

30.05.2021 22:37

Yeni sezonda tek odak noktası şampiyonluk olan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınına göre, sarı-lacivertliler bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Cengiz Ünder. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SON KARARI JOSE MOURINHO VERECEK

Leicester City'de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor - Son Dakika Spor


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