Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Cengiz Ünder. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SON KARARI JOSE MOURINHO VERECEK

Leicester City'de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.