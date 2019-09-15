Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

7 dakika önce

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Süper Lig'in 4. haftasına lider giren Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı mücadelenin maç kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Süper Lig'in 4. haftasına lider giren Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı mücadelenin maç kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, yarın saat 20.00'de oynanacak müsabakanın kadrosuna sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Mauricio Isla alınmadı.

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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