Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar Affedildi

Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar Affedildi

1 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar Affedildi, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan isimlerden Chahechouhe ve Dirar'ın durumunun teknik ekipten gelen talep üzerine yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:11 Kaynak: AA

Samandıra, Aatif Chahechouhe, Futbol, Fenerbahçe, Spor
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