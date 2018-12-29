Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar Affedildi
1 saat önce
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.
Fenerbahçe Futbol
Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe
ve Nabil Dirar affedildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan isimlerden Chahechouhe ve Dirar'ın durumunun teknik ekipten gelen talep üzerine yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis
sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra
'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya
'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:11 Kaynak: AA
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