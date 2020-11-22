Fenerbahçe'de kupa mesaisi

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde salı günü evinde oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Bu arada, sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, Sivas Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başladı. Ligdeki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

NAZIM SANGARE'DEN KÖTÜ HABERFenerbahçe'de Gökhan Gönül Harun Tekin ve Tolga Ciğerci 'nin tedavilerine devam edilirken; Kemal Ademi takımla birlikte çalıştı. Çekilen MR sonucunda adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin de tedavisine başlandı. 26 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Sivas Belediyespor hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

- İstanbul