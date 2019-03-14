Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mehmet Topal Müjdesi

Fenerbahçe'de Mehmet Topal Müjdesi

1 saat önce

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında takımını yalnız bırakmayacak.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal Müjdesi, System.String[]


Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında takımını yalnız bırakmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda 20: 30'da başlayacak mücadeleyi kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de sakatlar can sıkarken, Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi. 

Sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yenilgisi bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sivasspor maçından galip gelmenin hesaplarını yaparken, hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal, yüzleri güldürdü. 

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, hem kulüp doktarlarının tedavisi hem de kendi özel dikkati ile iyileşti ve Demir Grup Sivasspor maçına yetişti. 

Öte yandan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in haricinde sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertli ekipte Nabil Dirar için doktorların seferberliği sürerken durumu maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kalede Harun'u tercih etmesi beklenirken Sivasspor maçının muhtemel 11'i şöyle: "Harun- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew, Soldado"

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Ekibi Leicester City, Fenerbahçeli Eljif'in Peşinde Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Barcelona

Fenerbahçe'nin Arap Takımına Sattığı Giuliano, Göz Dolduruyor Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Yerine Jorge Jesus Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mehmet Topal Müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]