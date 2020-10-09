Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması - Son Dakika

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması

09.10.2020 17:25
Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, HDI Sigorta'yla olan erkek voleybol takımı isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Fenerbahçe Kulübü, HDI Sigorta'yla olan erkek voleybol takımı isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, farklı branş ve alanları kapsayan iş birlikleri de bulunan taraflar arasındaki anlaşmaya göre, erkek voleybol takımının 2020-2021 sezonunda da Fenerbahçe HDI Sigorta adıyla mücadele edeceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, şunları söylediği aktarıldı:

"En büyük hedefimiz, her zaman olduğu gibi tüm kupaları müzemize götürmek. Bu sezona, 2020-2021'in ilk kupası olan Şampiyonlar Kupası'nı alarak ilk adımı atmış olduk. Takımımız, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Takımımızın bu yarışmacı ve güçlü kimlikte devam edebilmesi için, değerli iş ortaklarımızın verdiği destek çok önemli. En kıymetli iş ortaklarımızdan biri olan HDI Sigorta, bu anlamda gerçekten eşsiz bir marka. Takımımız için yaptıkları yatırım, camiamızın gurur duyacağı bir yapıyı sürdürmek ve bu zorlayıcı ortamda rekabetçi kalabilmek için bizlere olanak sunuyor. Maddi desteğin yanı sıra iyi bir Fenerbahçeli olan Sayın Ceyhan Hancıoğlu'nun sağladığı manevi destek de bizim için itici bir güç oluyor. Kendisine ve kurumuna bu güzel iş ortaklığı için kulübüm adına teşekkür ederim."

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun ise, "HDI Sigorta olarak, günümüz zorlu koşullarına rağmen ülkemizde bireysel ve takım sporlarının gelişmesi, hak ettiği yerlere gelebilmesi adına verdiğimiz mücadelenin sık sık altını çiziyoruz. Aynı amaç doğrultusunda uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduğumuz Fenerbahçe ailesine, bizlere olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. Salgın nedeniyle tescil edilen sezonda sergilediği güzel oyunla ligi de lider tamamlayan takımımızın, yeni sezonda da isim sponsoru olmaktan çok gururluyuz. Dilerim nice başarıları beraber karşılarız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan, 12 Ekim Pazartesi günü HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde, Şampiyonlar Kupası zaferinin kutlanması amacıyla bir araya gelineceği de duyuruldu.

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Erkek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü         
17:37
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek         
17:18
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın         
16:51
Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor         
16:01
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi         
15:37
7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler         
15:35
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei