Fenerbahçe'de Tedesco: İki Puan Kaybettik
Spor

Fenerbahçe'de Tedesco: İki Puan Kaybettik

25.01.2026 23:40
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 puan kaybettiklerini ama sezonu kaybetmediklerini belirterek, ders çıkarmak zorunda olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tedesco, takımın Göztepe karşısında iyi bir maç çıkardığını aktardı.

Kadro seçimi hakkındaki yorumlara cevap veren İtalyan teknik adam, "Yiğit Efe son dönemde çok iyi oynuyordu. Bugün rakibin atacağı uzun toplara karşı uzun oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bence iyi de oynadı ama yaptığı ilk faulde sarı kart görmesi, sonrasında onu zorladı. Golde büyük bir hata yaptı ama bu olabilir. Birisi suçlanacaksa bu ben olmalıyım. Genç ve potansiyelli oyuncu. Mert Müldür'de çok fazla fiziksel yük vardı. Aston Villa maçında çok iyi oynadı. İsmail Yüksek sakatlanarak oyundan çıktı. Mert Müldür 45 dakikadan fazla oynasaydı sakatlanma riski vardı. Bükreş, Kocaelispor ve Trabzonspor'la oynayacağız. Değişiklik yapmak zorundayız. Bükreş'te kimi oynatacağımızı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadroda olmasına karşın süre almayan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin oyuna girmemesiyle ilgili konuşan Tedesco, "Bugün Jhon Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Sonrasında Kerem oyuna girdi. Zaten çok ofansif oyuncu sahadaydı. Çok fazla pozisyon ürettik. Mert Müldür'ün de girdiği net pozisyonlar vardı. Ben herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Mesela 6 hafta önce Mert Müldür eleştiriliyordu, bugün neden olmadığı soruluyor. Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik. Oyuncuları fiziksel olarak toparlamamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor"

Ederson'a gelen ilk şutun gol olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Domenico Tedesco, dünyanın her yerinde kalecilerin öncelikle top kurtarmasının beklendiğini vurguladı.

Alanyaspor karşısında kaleye gelen ilk şutun gol olduğunu, Göztepe karşısında da aynı şekilde ilk şutta gol yediklerini söyleyen Tedesco, "Ben de gol olmasını istemezdim. Bu pozisyona hataların zincirlemesi diyebiliriz. Öncelikle top kaybı, sonrasında iyi pozisyon almamak, ardından ortayı engellememek, sonrasında da ceza sahası içinde adam markajı yapmamak. Bunun zincirleme bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Bugün genel anlamda şanssızdık. Golü bulduktan sonra Musaba'nın direkten dönen bir şutu vardı. Pek çok şeyi iyi yaptık. Bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Göztepe'nin hakkını vermeleri gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Çok organize bir takım. Oynamak istedikleri futbola uygun oyuncular almışlar. Haklarını vermemiz lazım. Ben detaylı olarak bu takımı tam bilmiyordum ama gerek taç atışlarında, gerek kornerlerde çok iyi bir takım. İyi iş çıkarıyorlar. Biz de bugün kenarlarda çoğalmaları iyi yaptık, topa sahip olduk. Bize baskı yapmayı başaramadılar. Bunlar pozitif şeyler ama tabii ki gol atmanız gerekiyor. Bugün 5 değişiklik yapmak istiyordum. Edson Alvarez'i de almak isterdim oyuna ama ağrısı olunca kadroya alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak forvet ihtiyaçları olduğunu söyleyen Tedesco, "Forvet ihtiyacımız, sır değil, sürpriz değil. En-Nesyri burada olduğu sürece Fenerbahçe'nin, benim ve bizim futbolcumuz. Ama bir forvet baktığımız doğru." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

