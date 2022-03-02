Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

02.03.2022 14:31

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde deneyimli teknik adam futbolcularıyla kısa süreli sohbet etti.

Oyuncularına Kasımpaşa maçındaki mücadeleleri nedeniyle teşekkür eden Kartal, "Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakikanın üzerinde forma giyen isimler top çalışmasıyla idmanı sürdürürken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci katılmadı.

İrfan'ın uzun süreli sakatlığının ardından Kasımpaşa mücadelesinde 80 dakika forma giymesi sebebiyle dinlendirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Son dakika! Attila Szalai: 'Trabzonspor maçını taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz' Son dakika! Attila Szalai: 'Trabzonspor maçını taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum fark var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement