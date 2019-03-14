Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e Doğum Günü Kutlaması
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı.
Fenerbahçe
Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
'e doğum günü kutlaması yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. yaş günü dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının yer aldığı ifade edildi.
Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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