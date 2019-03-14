Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e Doğum Günü Kutlaması

Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. yaş günü dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının yer aldığı ifade edildi.

Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Spor
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