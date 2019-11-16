Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli oyunculardan yoksun olarak yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.