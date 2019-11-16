Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli oyunculardan yoksun olarak yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya yenildi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak