Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli oyunculardan yoksun olarak yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
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