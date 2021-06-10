Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim

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TFF'nin uygulamaya koyduğu yeni yabancı kuralından sonra Fenerbahçe genç ve yerli futbolcu transferine odaklandı. Sarı-lacivertliler en büyüğü 19 yaşında olan 4 futbolcu için girişimlere başladı.

İLK TRANSFER HEDEFİ ENİS DESTAN

Listenin ilk sırasında Altınordu'nun golcüsü Enis Destan var. 18 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda 26 lig maçına çıkıp 12 gol attı, 3 asist yaptı. Enis, bu performansıyla sezon içerisinde Milli Takım'dan davet almayı başardı. Genç golcü, Ali Koç'un bizzat istediği isimlerden biri. Koç, başkan olduktan sonra ilk transferlerini Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı alarak yapmıştı. Başkan Ali Koç, yeniden seçilmesi halinde yine ilk transferini Altınordulu Enis ile yapmanın hayalini kuruyor.

TAKAS AĞIRLIKLI TEKLİF YAPILACAK

Sarı Lacivertliler'in önceliği verdiği diğer isim ise Gökdeniz Bayrakdar. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun başında Kocaelispor'dan Antalyaspor'a transfer oldu. Gökdeniz, genç yaşına rağmen Süper Lig'e hemen uyum sağladı ve geride kalan sezonda attığı 6 gol ve sergilediği performansıyla en çok dikkat çeken isimler arasına girdi. Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe, genç yıldız Gökdeniz Bayrakdar için kulübü Antalyaspor'a takas ağırlıklı bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

BATUHAN KÖR DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin gençlik rüzgarı bu iki oyuncuyla sınırlı kalmayacak. Bursaspor 'da müthiş bir çıkış yapan hücum oyuncusu Batuhan Kör, Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu isimler arasında yer alıyor.

YENİ HOCANIN ONAYI ALINACAK

Kasımpaşa altyapısından yetişen ve bonservisi elinde olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp da Fenerbahçe'nin radarında. Başkan Ali Koç yapılacak seçim sonrası transferleri hemen bitirecek. Şu an devam eden teknik direktör süreci de Haziran'ın 3. haftasında tamamlanacak. Bu doğrultuda yapılacak transferler için yeni hocanın onayı da alınacak.