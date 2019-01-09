Fenerbahçe'den Ceren Damar Şenel Pankartı
44 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.
Fenerbahçe Kulübü
geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.
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Ligi B Grubu 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Olympiakos
'u kendi sahasında konuk ederken, müsabakada tribünlerde 'Öğretmenim Canım Benim' pankartı yer aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bu pankartın yanına gelip basın mensuplarına poz verdi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Fenerbahçe - Olympiakos maçında tribünlerde yer alan "Öğretmenim Canım Benim" yazılı pankart Fenerbahçe Beko
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takımı ile oynayacağı maçta da yer alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:57 Kaynak: DHA
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