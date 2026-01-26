Fenerbahçe'den Galatasaray'a Sert Tepki - Son Dakika
26.01.2026 12:00
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki açıklamalarını kabul edilemez buldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkan Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir. Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
