Fenerbahçe'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi yarın saat 16.00'da Aya Dimitri Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Stavrini Küçükandonyadis'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.